Карантин распространили на всю Италию

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.

По его словам, в Италии наблюдается значительный рост числа заболевших и скончавшихся. Он отметил на пресс-конференции, что "вся Италия станет защищенной зоной".

Меры вступят в силу со вторника, 10 марта. Конте подчеркнул, что в стране следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости".

"Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях", – цитирует Конте РИА Новости.

Теперь все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.

Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают учреждения культуры.

Новый пакет мер по борьбе с распространением инфекции также запрещает проведение любых спортивных соревнований, в том числе матчей чемпионата Италии по футболу.

Власти Италии ввели экстренные меры из-за коронавируса

В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения COVID-19, 724 человека выздоровели, 463 – погибли.

Ранее стало известно, что в Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом.

Таким образом, Италия показала самый высокий темп роста числа смертельных исходов в мире с момента начала распространения заболевания.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.