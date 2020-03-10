Карантин распространили на всю Италию

01:08
Фото: TASS/EPA/PAOLO SALMOIRAGO
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.
По его словам, в Италии наблюдается значительный рост числа заболевших и скончавшихся. Он отметил на пресс-конференции, что "вся Италия станет защищенной зоной".
Меры вступят в силу со вторника, 10 марта. Конте подчеркнул, что в стране следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости".
"Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях", – цитирует Конте РИА Новости.
Теперь все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями.
Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают учреждения культуры.
Новый пакет мер по борьбе с распространением инфекции также запрещает проведение любых спортивных соревнований, в том числе матчей чемпионата Италии по футболу.
Власти Италии ввели экстренные меры из-за коронавируса
В Италии в настоящее время зафиксированы более 9,1 тысячи случаев заражения COVID-19, 724 человека выздоровели, 463 – погибли.
Ранее стало известно, что в Италии за сутки скончалось 133 человека, заразившихся коронавирусом.
Таким образом, Италия показала самый высокий темп роста числа смертельных исходов в мире с момента начала распространения заболевания.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: