Израиль введет обязательный карантин для въезжающих в страну

Израиль вводит двухнедельный карантин для всех приезжающих

В Израиле введут обязательный карантин продолжительностью 14 дней для граждан, въезжающих в страну. Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху, как сообщает ТАСС.

"После целого дня сложных дискуссий мы приняли решение, что любой, кто приезжает в Израиль из-за границы, обязан пройти 14-дневную изоляцию. Это было сложное решение, но оно необходимо для охраны общественного здоровья", – заявил политик.

По словам Нетаньяху, защита граждан – первоочередная задача правительства.

Решение вступит в силу через трое суток. Ограничения не будут зависеть от аэропорта посадки. При этом за нарушение двухнедельного карантина предусмотрена уголовная ответственность.

Что касается иностранцев, то они должны будут доказать наличие места, в котором смогут изолированно пробыть в течение 14 суток.

На данный момент в Изариле новым коронавирусом COVID-19 заражены 42 человека. На карантине остаются более 25 тысяч израильтян.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В Китае зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек, заразились 80,7 тысячи. Всего же в мире, по сведениям ВОЗ, заболели более 100 тысяч человек, свыше 3,8 тысячи умерли.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что при данном количестве случаев заражения вполне вероятна мировая пандемия. При этом специалист уверен, что решительные меры помогут ограничить распространение вируса.

