Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Москве

Число случаев заражения коронавирусом возросло до 20
Трое новых инфицированных коронавирусом находятся в Москве. Все они посещали Италию в последние две недели, передает ТАСС со ссылкой на Оперативный штаб.
Таким образом, за последние сутки число случаев заражения выросло с 17 до 20. Помимо названных, два – у граждан КНР, 14 – у граждан России, вернувшихся из Италии, один – у гражданина Италии. Это жители из Калининградской, Белгородской и Московской областей, Липецка, Санкт-Петербурга.
Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР и один гражданин России, а также россияне, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess. В Штабе обратили внимание, что ситуация с коронавирусом находится у них на контроле.
14 новых случаев выявили в ОАЭ, среди пациентов есть гражданин РФ. Всего в их числе – четверо эмиратцев, трое итальянцев, двое бангладешцев, двое непальцев, россиянин, индиец и сириец.
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5 марта Сергей Собянин сообщил, что в городе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В таком режиме находятся поликлиники, больницы, комплекс жилищно-коммунального хозяйства, транспортный комплекс и другие службы города.
Тем, кто приезжает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию и другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.
В Китае зафиксировано более 3,1 тысячи летальных исходов, выздоровели 58,6 тысячи человек, заразились 80,7 тысячи. Всего же в мире, по сведениям ВОЗ, заболели более 100 тысяч человек, свыше 3,8 тысячи умерли.
Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.
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