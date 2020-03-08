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Общество

11:37

Пребывавших на карантине в Казани пассажиров Diamond Princess выписали

общество происшествия

Фото: ТАСС/Рустам Кильсинбаев

Пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пребывавших на карантине в Казани, выписали из больницы. Об этом уведомил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"23 февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний", – приводит ТАСС его слова.

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

Судно Diamond Princess стояло на карантине в связи с тем, что на его борту оказался гражданин КНР, у которого выявили коронавирус. На борту находились 3711 человек, в том числе 2666 гостей и 1045 членов команды.

Позднее стало известно об уханьской пневмонии на борту лайнера Grand Princess, находящегося у берегов Калифорнии. У 21 человека были выявлены признаки заболевания COVID-19. Известно, что на судне находятся 4 россиянина.

Первая вспышка заболевания коронавирусом была зафиксирована в декабре прошлого года в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ оценила угрозу распространения болезни как очень высокую.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3097 человек, за сутки умерли 27 жителей, выздоровели 1661.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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