Ограничения на въезд и выезд ввели на севере Италии из-за коронавируса

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На севере Италии ввели ограничения на въезд и выезд в ряде провинций. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса по стране, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ограничения ввели на передвижение по Ломбардии, а также еще в 14 северных провинциях.

"Декрет касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию) – это значительная территория на севере страны и частично в ее центре", – говорится в сообщении.

На данных территориях решением властей закрываются музеи, галереи и другие общественные места.

Отмечается, что въехать в регион или выехать за его пределы можно только в том случае, если это обосновано медицинскими показаниями.

Согласно последним данным, общее число зараженных уханьской пневмонией в Италии составляет 5,8 тысячи граждан. От коронавируса скончались 223 человека, за последние сутки число летальных исходов выросло на 36.

4 марта совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки коронавируса. Образовательные учреждения будут закрыты в стране до середины марта.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.