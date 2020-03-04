Школы и университеты закрыли до середины марта в Италии

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Совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает местный телеканал Rainews24.

Отмечается, что образовательные учреждения будут закрыты в стране до середины марта. Ранее местные СМИ отмечали, что правительство планирует закрыть школы с 4 или 9 марта.

Вспышку коронавируса впервые зафиксировали в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек. Количество заражений коронавирусом в Италии превысило две тысячи человек, жертвами инфекции стали 79 человек.

На фоне этих событий рейсы в итальянские города в столичных аэропортах потеряли спрос. По словам сотрудников Внуково, количество пассажиров очень маленькое для этого сезона, несмотря на то что в стране сейчас идет пик катания на горных лыжах и сноуборде.

В связи с падением спроса авиакомпания "Победа" 3 марта также приняла решение сократить количество полетов в Италию. Частота полетов сократится на рейсах, отправляющихся из Москвы. Уточняется, что путешественники утратили интерес к полетам в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

С 20 февраля 2020 года российские власти ввели временный запрет на въезд граждан Китая в связи с обострением обстановки с уханьской пневмонией. С 1 марта было закрыто авиасообщение с Южной Кореей, изменения не коснулись рейсов "Аэрофлота" и "Авроры". Помимо этого, были временно запрещены чартеры между Россией и Ираном.