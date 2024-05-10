В парламенте Грузии сообщили о задержании гражданина РФ в ходе протестов

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

Гражданина РФ задержали в Тбилиси за участие в митингах против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили.

По его словам, правоохранительным органам предстоит установить сведения о нем.

"Что касается шести задержанных, это те, кто вредил полицейским и государственной собственности, а также повреждал камеры видеонаблюдения. Один из них – это гражданин России", – отметил Папуашвили.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций состоялась 30 апреля. Сотрудники полиции для разгона демонстрантов применили перцовый газ и водомет.

В то время грузинский парламент объявил красный уровень безопасности из-за попыток протестующих ворваться в здание. По данным Минздрава Грузии, не менее восьми человек пострадали во время митинга в ночь на 2 мая.

Ранее Служба государственной безопасности сообщила, что митингующие намерены парализовать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания. По ее данным, цель организаторов протестов состоит в захвате власти насильственным путем, а мишенью являются сотрудники правоохранительных органов.

