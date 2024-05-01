Протестующие в Тбилиси пытались ворваться в здание парламента

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Митингующие в Тбилиси против закона об иноагентах нападали на полицейских и пытались ворваться в здание парламента. Об этом заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.

"При помощи разных телекомпаний население наблюдает, что участники акции насильственными методами, разными предметами и использованием конструкций, а также слезоточивым газом неизвестного происхождения пытаются ворваться в здание парламента и осуществляют нападения на находящихся во дворе здания парламента полицейских", – приводит его слова РИА Новости.

В парламенте Грузии объявлен красный уровень безопасности из-за попыток демонстрантов прорваться в здание.

Дарахвелидзе также заявил, что полиция будет вынуждена прекратить проходящую в Тбилиси перед зданием парламента акцию протеста, если ее участники не прекратят насильственные действия.

Из-за закона об иноагентах в Тбилиси уже несколько дней проходят протесты. Одна из акций прошла 30 апреля. Полицейские для разгона митингующих использовали перцовый газ и водомет. Всего правоохранители задержали 63 человека.

