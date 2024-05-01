Замглавы МИД Грузии: шесть сотрудников полиции пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

01 мая, 09:48Происшествия
Фото: ТАСС/Михаил Егиков
Шесть правоохранителей пострадали при разгоне митинга в Тбилиси, участники которого выступают против законопроекта об иноагентах. О ситуации в столице Грузии рассказал замминистра иностранных дел Александр Дарахвелидзе.
"В результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел", – приводит РИА Новости его слова.
Он также уточнил, что сотрудники правопорядка задержали 63 человека.
30 апреля в Грузии прошла очередная акция протеста. Полицейские использовали перцовый газ и водомет против участников митинга.
Выяснилось, что в ходе беспорядков у здания законодательного органа в Тбилиси пострадала депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.
До этого парламент страны одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что иностранными агентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.
Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси