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01 мая, 09:48

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Замглавы МИД Грузии: шесть сотрудников полиции пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

Шесть сотрудников полиции пострадали при разгоне митинга в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Шесть правоохранителей пострадали при разгоне митинга в Тбилиси, участники которого выступают против законопроекта об иноагентах. О ситуации в столице Грузии рассказал замминистра иностранных дел Александр Дарахвелидзе.

"В результате насильственных действий участников акции, тяжелые увечья разного рода получили шесть сотрудников министерства внутренних дел", – приводит РИА Новости его слова.

Он также уточнил, что сотрудники правопорядка задержали 63 человека.

30 апреля в Грузии прошла очередная акция протеста. Полицейские использовали перцовый газ и водомет против участников митинга.

Выяснилось, что в ходе беспорядков у здания законодательного органа в Тбилиси пострадала депутат грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.

До этого парламент страны одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что иностранными агентами должны признать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

Новости мира: митинг против закона об иноагентах перерос в стычки с полицией в Тбилиси

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