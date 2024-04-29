Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Полицейские задержали бывшего госминистра Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексия Петриашвили на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что бывшего чиновника задержали за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста против законопроекта об иноагентах устроили потасовку с сотрудниками полиции в Тбилиси у здания парламента. Так, митингующие собрались у парадного входа в парламент на проспекте Руставели и попытались пройти к сцене перед зданием законодательного собрания. Полиция не дала им пройти, после чего началась потасовка.

Сотрудники МВД применили перцовый газ против демонстрантов, которые попытались забраться на сцену. Позднее перед парламентом появился спецназ, а также водометы и специальная техника для разгона митинга.

В середине апреля грузинский парламент одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах. Документ предполагает, что соответствующий статус должны получать организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.