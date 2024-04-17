Парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, передает ТАСС.

За проголосовали 83 депутата, против никто не высказался. Голосование проходило без участия оппозиции.

Законопроект, вызвавший широкий общественный резонанс, предполагает, что агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что данный законопроект нельзя назвать российским. Он подчеркнул, что закон никак не связан с Россией. Более того, он напомнил, что первыми начали следить за своей внутриполитической гигиеной США.

"Никак это не российская – это нормальная сейчас практика огромного количества государств", – цитирует его RT.

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что за митингами против законопроекта об иноагентах в Грузии стоят США. Как передает "Газета.ру", он отметил, что противникам закона не нравится то, что это "российская идея", а не западная инициатива.

В Тбилиси начались протесты после начала рассмотрения закона об иноагентах. В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли столкновения участников акции с полицией. Силовики использовали против митингующих слезоточивый газ и водометы. Протесты стихли к утру, но вечером 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

9 марта протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку. Накануне в Тбилиси на акции протеста против инициативы были задержаны 14 человек. Митингующие собирались перед зданием парламента и планировали обойти его, однако полиция выставила кордон, чтобы не дать им этого сделать. Часть митингующих попыталась прорвать полицейский кордон и вступила в стычки с правоохранителями.

Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила, что Грузия "не поддастся ресоветизации".

Грузинский политик, лидер партии "Справедливость" Игорь Гиоргадзе заявил, что за протестами в Грузии стоит Вашингтон. Политик считает, что США намеренно раскачивают протесты, чтобы сместить действующее правительство и в дальнейшем спровоцировать российско-грузинский конфликт.

По его мнению, закон об иноагентах, который к тому же списан с американского, стал лишь предлогом для протестов против властей, которые отказались сотрудничать с США.

