Грузинский политик заявил, что США раскачивают протесты в Тбилиси для смены власти

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Грузинский политик, лидер партии "Справедливость" Игорь Гиоргадзе заявил, что за протестами в Грузии стоит Вашингтон. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Политик считает, что Вашингтон намеренно раскачивает протесты, чтобы сместить действующее правительство и в дальнейшем спровоцировать российско-грузинский конфликт.

"Демонстрации, перевернутые машины, поджоги, разгон и так далее. Это такая проба оппозиционных сил, которые действуют по программе, которую заготовили их западные хозяева", – заявил Гиоргадзе.

По мнению политика, закон об иноагентах, который, к тому же, списан с американского, стал лишь предлогом для протестов против властей, которые отказались сотрудничать с США.

Протесты в Тбилиси начались после принятия в первом чтении закона об иноагентах. Согласно документу, агентами иностранного влияния должны были быть признаны организации, доходы которых более чем на 20% состоят из иностранных средств.

В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли столкновения участников акции с полицией. Силовики использовали против митингующих слезоточивый газ и водометы. Протесты стихли к утру, но вечером 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

9 марта протестующие в Грузии потребовали от властей ухода в отставку. Представитель оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Цотнэ Коберидзе заявил, что протестные акции продолжатся, несмотря на заявление правящей партии страны об отзыве из парламента законопроекта об иноагентах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что причина протестов в Грузии не имеет отношения к России, однако некая "видимая рука" пытается придать им антироссийский характер.

Парламент Грузии проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!