Грузинская оппозиция продолжит протесты, несмотря на отзыв законопроекта об иноагентах

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Протестные акции продолжатся в Грузии, несмотря на заявление правящей партии страны "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" об отзыве из парламента законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оппозиционной партии "Гирчи – больше свободы" Цотнэ Коберидзе.

"Сегодня обязательно состоится акция. <...> Только мы являемся гарантами того, чтобы страна стала частью Запада. <...> Нам нужно четкое объяснение, как они планируют отзывать законопроект", – сказал он.

Также политик добавил, что оппозиция требует освободить всех граждан, которых задержали в ходе митингов.

Между тем в интервью радио Sputnik журналист-международник Турал Керимов прокомментировал текущую ситуацию в Грузии. Он предположил, что внесение в парламент законопроекта об иноагентах было попыткой вывести Запад на диалог, поскольку там плохо принимают нынешние грузинские власти.

Он предположил, что на этом история не закончится. Так, Тбилиси по-прежнему держит курс на интеграцию в западные институты, хоть уже и утратил веру в Брюссель и Вашингтон.

"Консенсус в Грузии насчет западного вектора развития страны – он есть. Нынешние протесты не ставят его под сомнение. <...> С другой стороны, наивность грузинской политики и безоговорочная вера в партнеров в США и в Европе – она прошла", – отметил Керимов.

По его словам, в Тбилиси теперь понимают, что никто другой их интересы защищать не будет. Именно поэтому, считает журналист, Грузия не стала вводить санкции против России, своего главного внешнеторгового партнера.

7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект об агентах иностранного влияния. Он предполагает создание реестра неправительственных организаций, СМИ и прочих субъектов, получающих деньги от других государств. Иностранными агентами будут признавать тех, чьи доходы более чем на 20% состоят из иностранных средств.

На этом фоне в Тбилиси вспыхнули протесты. В ночь с 7 на 8 марта у здания парламента произошли стычки митингующих с полицией, из-за чего силовикам пришлось применить слезоточивый газ и водометы. К утру протесты стихли, однако уже к вечеру 8 марта тысячи людей снова вышли на улицы.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" сообщила, что проект закона об агентах иностранного влияния был отозван из парламента Грузии.

Полиция Грузии применила водометы, чтобы отогнать от ворот парламента протестующих

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