Захарова пошутила, что США не входят в ЕС из-за закона об иноагентах

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

США не являются членами Евросоюза из-за наличия в стране закона об иноагентах. Такое предположение в ответ на критику главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

До этого европейский дипломат сообщил, что принятие законопроекта об иноагентах в Грузии окажет негативное влияние на страну и ее народ. Помимо этого, подобная инициатива противоречит желанию страны вступить в ЕС.

"Теперь понятно, почему США еще не в Европейском союзе – там этот закон действует с 1938 года", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Накануне у здания грузинского парламента вспыхнули массовые протесты на фоне принятия в стране закона об иноагентах.

Протестующие, выражая недовольство внутренней политикой государства, пытались ворваться в здание парламента. Спецназ применил в отношении них слезоточивый газ. Жители, в свою очередь, забрасывали сотрудников полиции камнями, бутылками и другими предметами.

Согласно закону, иностранным агентом будет признано юрлицо, 20% доходов которого поступают от иностранных источников. Более подробное содержание инициативы также предусматривает уголовную ответственность в некоторых случаях.



В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

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