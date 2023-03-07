Полиция в Грузии применила слезоточивый газ против протестующих у здания парламента

Фото: AP/TAСС

Полицейский спецназ в Грузии применил слезоточивый газ и водометы против протестующих, собравшихся у здания парламента. Трансляцию ведет грузинская телекомпания "Рустави 2".

Протестующие выступают против законопроекта об агентах иностранного влияния. По их мнению, данный документ мешает евроинтеграции Грузии.

"Спецназ продолжает применять водометы и сильный слезоточивый газ против демонстрантов. Люди укрываются в безопасные места, а затем вновь возвращаются и закидывают правоохранителей камнями, бутылками и разными предметами", – сообщает телекомпания.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку митингующим в Тбилиси и сообщила, что наложит вето на закон об иноагентах. Видеозаявление она записала из США, где находится с рабочим визитом, оно было опубликовано на сайте администрации президента.

"Я с вами, людьми, представляющими свободную Грузию, которая видит свое будущее в Европе и не даст никому возможность отнять это будущее", – заявила Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял законопроект об агентах иностранного влияния в первом чтении. Согласно закону, агентом иностранного влияния должно считаться юридическое лицо, более 20% финансирования которого идет из-за рубежа.

Проект закона предлагает создать реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих деньги от иностранного государства.

В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!