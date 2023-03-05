Сотни тысяч человек в Израиле вышли на протесты против судебной реформы

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Массовые акции протеста прошли по всему Израилю в субботу, 4 марта. Около 400 тысяч протестующих, собравшихся на демонстрациях, выступили против судебной реформы и правительства премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на организаторов протестов.

По информации газеты, жители Израиля протестуют против судебной реформы девятую неделю подряд. Сообщается, что местная полиция применила водометы против вышедших на демонстрации в Тель-Авиве.

Уточняется, что судебная реформа ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, а также позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда и предоставит правительству страны возможность контролировать процедуру назначения судей. Первая часть реформы была принята в первом чтении на прошлой неделе.

Ранее бельгийские фермеры перекрыли центральную часть Брюсселя во время протестов против плана, подразумевающего закрытие десятков фермерских хозяйств.

Сообщалось, что поводом для акции, в которой приняли участие около 2,7 тысячи человек, стал "План "Азот", разработанный правительством Фландрии. Инициатива предполагает закрытие более 40 фермерских хозяйств к 2025 году из-за борьбы за защиту окружающей среды, в том числе с учетом требований Евросоюза.

До этого более двух тысяч людей вышли на митинг возле американской авиабазы Рамштайн в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц, требуя ее закрытия. Протестная акция, по данным полиции, прошла мирно.

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