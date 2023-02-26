В Берлине прошла массовая манифестация против поставок оружия Киеву

Фото: телеграм-канал Russische Botschaft in Deutschland

Многотысячная демонстрация прошла в субботу, 25 февраля у Бранденбургских ворот в центре Берлина против поставок оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

К протестному шествию призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. Она заявила, что немцы должны потребовать у канцлера Германии Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта и перестать поставлять оружие Киеву. Участвовать в манифестации призвали также и в правой партии "Альтернатива для Германии".

Протестующие несли плакаты и баннеры с надписями: "Дипломатия, а не оружие", "Это не наша война", "Германское оружие вновь убивает русских и украинцев".

Сторонники киевского режима устроили провокацию с установкой у стен Посольства России в Берлине подбитого российского танка. Акция против России, однако, дала обратный эффект. Протестующие против поставок оружия начали нести цветы к подбитому русскому танку.

В Посольстве РФ в Германии отметили, что в ходе массовых акций жители страны предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта и против эскалации путем накачивания киевского режима немецким оружием и военной техникой.

"Благодарим всех, включая наших соотечественников в ФРГ, кто принес цветы к российскому танку, ставшему символом борьбы с неонацизмом на Украине", – заключили в посольстве.

До этого митинг против поставок оружия Киеву прошел в Израиле. Протестующие с российскими триколорами прошли мимо посольства России, а затем направились к консульству США.

В Берлине прошел протест против поставок вооружений Украине

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!