В Израиле прошел митинг против поставок вооружения Украине

В Тель-Авиве люди вышли на митинг против поставок вооружения Киеву. Сначала протестующие с российскими триколорами прошли мимо посольства России, а затем направились к консульству США. Перед зданием дипмиссии звучали военные песни советских лет.

Митингующие вспомнили о действиях США в Ливии, Сирии и Югославии. А власти Израиля активисты призвали не идти по пути стран Запада и прекратить поставку вооружений украинской стороне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.