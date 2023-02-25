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В Израиле прошел митинг против поставок вооружения Украине

В Израиле прошел митинг против поставок вооружения Украине

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В Тель-Авиве люди вышли на митинг против поставок вооружения Киеву. Сначала протестующие с российскими триколорами прошли мимо посольства России, а затем направились к консульству США. Перед зданием дипмиссии звучали военные песни советских лет.

Митингующие вспомнили о действиях США в Ливии, Сирии и Югославии. А власти Израиля активисты призвали не идти по пути стран Запада и прекратить поставку вооружений украинской стороне. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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