Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал SHOT

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, начался на стадионе "Лужники".

Зрителям перед началом мероприятия раздали пледы трех цветов и флаги России. Кроме того, снаружи были установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Также для гостей концерта организованы полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.

Перед началом для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.

По данным РИА Новости, мероприятие рассчитано на 200 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать участие Владимира Путина в митинг-концерте.

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