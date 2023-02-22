14:56Город
Митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества проходит в "Лужниках"
Фото: телеграм-канал SHOT
Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, начался на стадионе "Лужники".
Зрителям перед началом мероприятия раздали пледы трех цветов и флаги России. Кроме того, снаружи были установлены отдельные камеры для тех, кто не смог попасть на стадион. Также для гостей концерта организованы полевые кухни с бесплатным чаем, кашей и сосисками.
Перед началом для собирающихся выступили известные российские и белорусские артисты.
По данным РИА Новости, мероприятие рассчитано на 200 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать участие Владимира Путина в митинг-концерте.
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