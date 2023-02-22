Режим работы вестибюлей станций метро у "Лужников" могут изменить из-за мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с мероприятием 22 февраля режим работы южного вестибюля (выход 1) станции метро "Спортивная" и северного вестибюля (выходы 3–4) станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии ситуативно изменится. Об этом информирует телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Перед мероприятием в "Лужниках" южный вестибюль "Спортивной" будет работать только для выхода пассажиров, после мероприятия – только для входа. Также северный вестибюль станции "Воробьевы горы" после мероприятия будет работать только для входа пассажиров", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти планируют организовать в "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием Владимира Путина после оглашения послания президента Федеральному собранию.

Помимо этого мероприятия, на территории спорткомплекса могут открыть военно-патриотические тематические площадки. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать данную информацию.

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