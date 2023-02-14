Бочкарев: монолитные конструкции одного из корпусов электродепо "Южное" готовы на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" готовы на 80%, а металлоконструкции – на 85%. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Общая площадь строящегося корпуса составляет 40 тысяч квадратных метров.

"Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций, строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На объекте производится монтаж подрельсовых эстакад и завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов.

Бочкарев добавил, что в дневной период в отстойно-ремонтном корпусе будут обслуживать 30 электропоездов, а в ночное – 25. Для этого на объекте оборудуют 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности. Также в корпусе обустроят мастерские и камеру мойки.

В рамках строительства административно-бытового здания электродепо "Южное" проводится возведение второго и третьего этажей. Также на территории комплекса идет стройка мотодепо, тягово-понизительной подстанции, центрального теплового пункта, компрессорной и насосной станций.

В Москве располагается 20 действующих электродепо. На стадии реконструкции находятся 6 из них: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируется открытие крупнейшего в Москве электродепо – "Нижегородское". На территории объекта расположится 53 здания. Над его строительством работают почти 2 тысячи человек.

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