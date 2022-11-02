Готовы металлоконструкции двух мостов между БКЛ и депо "Аминьевское" – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

На двух метромостах между станцией "Давыдково" Большой кольцевой линии метро и электродепо "Аминьевское" завершились монолитные работы и устройство металлоконструкций. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Два моста длиной около 370 и 380 метров представляют собой П-образные галереи из металлических конструкций, которые установлены на железобетонные пролетные строения", – рассказал он.

По словам Бочкарева, сейчас специалисты приступают к обустройству инженерных систем, строительству кровли, которая будет защищать пути от осадков, и облицовке фасадных частей мостов.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов подчеркнул, что мосты играют важную роль, соединяя БКЛ с электродепо. При этом сооружения проходят в районе оживленного шоссе и общественно-деловой застройки, поэтому важно было их вписать в облик прилегающей территории. Для этого в отделке мостов используют декоративные элементы, в том числе в виде жалюзийных экранов с использованием ламелей, также будет установлена архитектурная подсветка.

Ранее Сергей Собянин заявил, что строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет уже 96%. По его словам, в ближайшее время в состав ветки полностью войдет Каховская линия, что улучшит транспортное обслуживание четырех районов Москвы.



Собянин заявил, что Каховская линия метро скоро полностью войдет в состав БКЛ

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