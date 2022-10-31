Большая кольцевая линия метро готова на 96% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро оценивается в 96%, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в скором времени в состав БКЛ полностью войдет Каховская линия.

"С вводом нового участка БКЛ, со станцией "Каширская", улучшится транспортное обслуживание районов Зюзино, Москворечье-Сабурово, Нагорный и Нагатино-Садовники. Там живут больше 370 тысяч человек", – написал градоначальник.

Он пояснил, что нагрузка на Кольцевую линию и участки Замоскворецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий снизится примерно на 20%.

По словам мэра, Каховская линия до недавнего времени была самой короткой в столичном метро и не пользовалась популярностью у пассажиров. Так, поезда были укорочены и ходили с пятиминутным интервалом, а линия состояла из трех станций.

"До конца этого года планируем завершить работы на "Варшавской" и "Каширской". В прошлом году мы закончили реконструкцию "Каховской", – отметил Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что станции практически строят заново. Так, специалисты меняют оборудование, основные конструкции, облицовку стен.

"При этом сохраняем исторический облик, включая восемь оригинальных панно-барельефов на "Каширской", – уточнил он.

Собянин добавил, что после включения ветки в состав БКЛ интервал движения сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут ездить в ряд районов Москвы без пересадок.

"Так, путь от "Каширской" до "Университета" станет короче почти в два раза", – отметил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что работы по строительству электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии метро в скором времени завершится. Мэр подчеркнул, что для размещения депо специалисты выбрали место бывшего завода по преображению и строительству вагонов имени Войтовича.

Градоначальник уточнил, что ранее РЖД передали эту площадку, где появился инновационный завод. Учреждение вмещает 900 рабочих мест, отметил Собянин, здесь все современно и технологично.

До этого заммэра по вопросам градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!