Собянин: подготовка к открытию движения по всей БКЛ вступила в завершающую стадию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по строительству электродепо "Нижегородское" Большой кольцевой линии Московского метрополитена в скором времени завершатся. Информацией об этом поделился Сергей Собянин во время осмотра места возведения основного пускового комплекса электродепо.

"Через несколько месяцев заканчивается строительство Большой кольцевой линии метро, и для его запуска и эффективной эксплуатации требуется огромная инфраструктура. <...> В декабре, до конца декабря, здесь должны уже стоять поезда и проводиться испытания", – отметил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что для размещения депо специалисты выбрали место бывшего завода по преображению и строительству вагонов имени Войтовича. Градоначальник уточнил, что ранее РЖД передали эту площадку, где появился инновационный завод. Учреждение вмещает 900 рабочих мест, отметил Собянин, здесь все современно и технологично.

Помимо этого, мэр указал на уникальность расположения. Депо расположилось в границах Третьего транспортного кольца. За 70 лет в столице электродепо не строились на таком близком расстоянии к центру Москвы.

"Это диктуется неотъемлемостью запуска БКЛ", – заключил Собянин.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика АО "Моспромстрой" Янис Карибов также добавил, что все мероприятия по строительству депо скоро будут закончены. По его словам, общая площадь всех строений составляет порядка 118 тысяч квадратных метров, а площадь благоустройства – 36 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что в настоящее время достраивается основной пусковой комплекс депо – отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, мотодепо, камера мойки подвижного состава, здание эксплуатационного персонала и другие объекты.

Как отметили в впресс-службе, обслуживание поездов будет проходить по контакту жизненного цикла специалистами завода-изготовителя. Ремонт в нем будут проходить 288 вагонов ежегодно, ночной отстой – 30 составов по восемь вагонов, эксплуатационное обслуживание – 30 составов в сутки, мойку – 16.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что на Белорусской D1 стартовало строительство пешеходного тоннеля, его введут в эксплуатацию в конце 2023 – начале 2024 года. Он свяжет Киевское и Горьковское направления, пройдя через 7 московских вокзалов.



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