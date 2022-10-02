Собянин рассказал о ходе ремонтных работ на станции Тимирязевская МЦД-1

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

План ремонтных работ на станции Тимирязевская первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) выполнен более чем на половину, рассказал Сергей Собянин.

"Завершили больше половины ремонтных работ на станции Тимирязевская МЦД-1. На новом пригородном вокзале будет две платформы с навесами. Обновим подземный пешеходный переход, чтобы пассажиры переходили на Серпуховско-Тимирязевскую линию, не выходя на улицу", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.



По словам Собянина, также продолжается строительство подземного вестибюля с кассами, эскалаторами и турникетами. Он отметил, что станцию оборудуют лифтами для маломобильных граждан.



"Всего после запуска МЦД построено и реконструировано 27 станций", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что комплексные работы по благоустройству проведут на 17 станциях будущих МЦД-3 и МЦД-4. Он отметил, что специалистам предстоит выполнить ремонт касс, платформ, фасадов станций и навесов. Также планируется улучшить освещение, установить новую навигацию, в частности электронные табло.

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