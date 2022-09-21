Стоимость проезда на МЦД в пригородной зоне изменится с 1 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Стоимость проезда на железнодорожном транспорте Москвы и области, включая МЦД, изменится с 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В департаменте отметили, что перевозчики попросили правительство Москвы и Московской области максимально проиндексировать тарифы в соответствии с инфляцией. Однако департамент повысил цены "значительно ниже уровня инфляции".
Стоимость проезда на МЦД внутри Москвы останется прежней: при оплате "Тройкой" цена составит 46 рублей, а при оплате банковской картой – 51 рубль. Однако стоимость проезда по билету "Кошелек" карты "Тройка" в пригородной зоне повысится до 60 рублей, а по банковской карте – до 65 рублей.
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Вместе с тем стоимость абонементов на МЦД осталась на прежнем уровне. Также можно будет бесплатно пересесть на метро и МЦК по карте "Тройка".
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Ранее сообщалось, что поезда на МЦД-2 будут следовать по измененному расписанию с 01:00 24 сентября по 04:00 25 сентября. Не будет движения поездов от и до Рижского вокзала, они проследуют от/до станции Площадь трех вокзалов и Курского вокзала.
Кроме того, экспрессы Москва – Муравьево будут курсировать от и до Курского вокзала, а интервалы движения поездов частично увеличат.
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