Монтаж подвесного потолка на станции "Кленовый бульвар" БКЛ завершен на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба АО "Мосинжпроект"/Проектное решение

Монтаж подвесного потолка и архитектурного освещения на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) завершен на 90%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Завершается монтаж главного архитектурного элемента станции – подвесного потолка вдоль платформы. Он выполнен из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным зеркальным покрытием", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Заммэра отметил, что силуэт конструкции потолка схож с парадными зданиями допетровской Руси. Уточняется, что потолок станет имитацией звездного неба, а объем платформенного участка будет визуально увеличен благодаря отражению света от зеркальной поверхности.

Также на завершающем этапе находится отделка платформенного участка и вестибюля станции. Так, на платформе полы облицованы гранитом, стены – сотовыми панелями, а в вестибюле облицовка пола выполнена темным гранитом, стен – мрамором и сотовыми панелями.

Кроме того, все эскалаторы на станции прошли обкатку и грузовые испытания.

Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%.

Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.

