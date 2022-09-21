Монтаж подвесного потолка на станции "Кленовый бульвар" БКЛ завершен на 90%

08:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Пресс-служба АО "Мосинжпроект"/Проектное решение
Монтаж подвесного потолка и архитектурного освещения на станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ) завершен на 90%, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Завершается монтаж главного архитектурного элемента станции – подвесного потолка вдоль платформы. Он выполнен из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным зеркальным покрытием", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Заммэра отметил, что силуэт конструкции потолка схож с парадными зданиями допетровской Руси. Уточняется, что потолок станет имитацией звездного неба, а объем платформенного участка будет визуально увеличен благодаря отражению света от зеркальной поверхности.
Также на завершающем этапе находится отделка платформенного участка и вестибюля станции. Так, на платформе полы облицованы гранитом, стены – сотовыми панелями, а в вестибюле облицовка пола выполнена темным гранитом, стен – мрамором и сотовыми панелями.
Кроме того, все эскалаторы на станции прошли обкатку и грузовые испытания.
Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%.
Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.
Девять станций БКЛ откроют в столице до конца года
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: