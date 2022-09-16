Станция "Потапово" Сокольнической линии готова более чем на 50% – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/Москомархитектура

Станция "Потапово" Сокольнической линии столичного метрополитена готова более чем на 50%, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас специалисты ведут работы по сооружению основных монолитных конструкций станции и устройству верхнего строения пути.

"Кроме того, строители приступили к монтажу инженерного оборудования. Общая готовность станции оценивается в 56%", – сказал он.

Глава Стройкомплекса отметил, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией в московском метро.

"Минимизировать потери тепла и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах", – пояснил Бочкарев.

По его словам, станцию планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2024 года.

Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.

