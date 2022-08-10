Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин присвоил наименования 22 строящимся станциям Московского метрополитена, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение было принято с учетом мнения горожан, оставивших свои голоса в проекте "Активный гражданин".

Конечная станция строящейся Сокольнической линии метро будет называться "Потапово". Она расположится между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Проектируемая станция Люблинско-Дмитровской линии метро вблизи примыкания Проектируемого проезда № 1423 к Южнопортовой улице будет называться "Южный Порт".

На Троицкой линии метро наименования получили четыре станции. Вдоль улицы Новаторов, вблизи примыкания к Ленинскому проспекту появится станция "Новаторская". С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро. Рядом с пересечением улиц Генерала Тюленева и Теплый Стан расположится станция "Генерала Тюленева", "Кедровая" разместится вдоль Калужского шоссе, вблизи примыкания к нему Армейской улицы, "Ватутинки" – вдоль Калужского шоссе, вблизи примыкания к нему Проектируемого проезда № 7166.

Проектируемая конечная станция Арбатско-Покровской линии метро получит название "Гольяново". Она расположится рядом с пересечением Сахалинской и Уссурийской улиц.

Также названия получили восемь станций будущей Бирюлевской линии. Станцию "ЗИЛ" возведут вблизи примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева, "Кленовый бульвар" – рядом с примыканием улицы Новинки к Кленовому бульвару, "Курьяново" – вблизи пересечения 4-й Курьяновской и Батюнинской улиц, "Москворечье" – вблизи примыкания Каширского шоссе к территории музея-заповедника "Коломенское".

Станцию "Кавказский бульвар" построят вдоль Кавказского бульвара, рядом с пересечением с Ереванской улицей, "Каспийскую" – между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом № 5437, "Липецкую" – вдоль Липецкой улицы, вблизи примыкания к Педагогической улице, "Лебедянскую" – вдоль Липецкой улицы, рядом с пересечением с Лебедянской улицей.

Также мэр утвердил названия пяти станций строящейся Рублево-Архангельской линии метро. "Звенигородская" появится вблизи примыкания улицы Шеногина к 1-му Силикатному проезду, "Народное Ополчение" – вдоль улицы Демьяна Бедного, рядом с пересечением с проспектом Маршала Жукова, "Серебряный Бор" – вблизи пересечения улиц Паршина и Живописной, "Строгино" – вдоль Строгинского бульвара, вблизи примыкания к улице Кулакова, "Липовая Роща" – вблизи примыкания Мякининского шоссе к МКАД.

Кроме того, названия получили две станции строящейся БКЛ: станция "Нагатинский Затон" откроется у пересечения Коломенской улицы с Коломенской набережной, а "Нижегородская" – между шоссе Фрезер и Рязанским проспектом. С нее можно будет сделать пересадку на одноименные станции Некрасовской линии и МЦК.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. Планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий и трех электродепо для обслуживания поездов метро.

По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.