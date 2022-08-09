Бочкарев: в Москве к 2025 году планируется построить еще 27 станций метро

14:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро, сообщает комплекс градостроительной политики и строительства Москвы на своем официальном сайте.
"В столице возводится 29 станций на разных линиях метро. Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро", – уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%. Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.
Также продолжается создание новых радиусов и продление существующих линий. Сейчас работы ведутся на следующих линиях столичного метрополитена:
Бочкарев добавил, что на следующем этапе рабочие начнут монтаж инженерных систем и отделку служебных помещений.
Заммэра Москвы также рассказал об общем состоянии участка Троицкой линии протяженностью 13 километров, который продлится от станции "Новаторская" до "Бачуринской". Общая готовность данного отрезка составляет две трети.
900 тыс пассажиров смогут комфортно пользоваться северо-восточным участком БКЛ
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