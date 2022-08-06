Станция "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро готова наполовину

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев оценил готовность строящейся станции "Тюленевская" будущей Троицкой линии метро в 50 процентов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"На будущей "Тюленевской" продолжается полный комплекс монолитных работ. Основные конструкции станционного комплекса находятся на высоком уровне готовности, продолжается возведение вестибюля", – заявил представитель мэрии.
Бочкарев добавил, что на следующем этапе рабочие начнут монтаж инженерных систем и отделку служебных помещений.
Заммэра Москвы также рассказал об общем состоянии участка Троицкой линии протяженностью 13 километров, который продлится от станции "Новаторская" до "Бачуринской". Общая готовность данного отрезка составляет две трети.
Так, на "Новаторской" оборудуют оборотные тупики, на станции "Университет дружбы народов" готовят котлован и монтируют инженерные системы, а на "Тютчевской" уже возвели монолитные конструкции вестибюля. Кроме того, вестибюли строят на станции "Мамыри".
Ранее в комплексе градостроительной политики и строительства Москвы рассказали о 50-процентной готовности нового участка Солнцевской линии метрополитена. Он включает в себя станции "Пыхтино" и "Внуково".
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