Бочкарев: готовность участка между "Новаторской" и "Коммунаркой" составляет более чем 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительные работы от "Новаторской" до "Коммунарки" Троицкой линии метро завершены более чем наполовину. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев добавил, что работы также ведутся на перегоне "ЗИЛ" – "Новаторская".

"В настоящее время строительно-монтажные работы развернуты на четырех участках линии: от станции "Новаторская" до станции "Бачуринская" – его готовность составляет 62%, между станциями "Бачуринская" и "Коммунарка" с готовностью в 59%, а отрезки от "Новаторской" до "Крымской" и от "Крымской" до "ЗИЛа" – на начальном этапе", – сообщил Бочкарев.

По его словам, участок, который в дальнейшем будет вести в Троицк, находится в разработке. Благодаря Троицкой линии метро будет обеспечено скоростное сообщение между районами центрального, западного и юго-западного округов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что ввод в эксплуатацию участка от "ЗИЛа" до "Коммунарки" запланирован на конец 2024 года. Участок от "Коммунарки" до Троицка планируют запустить к 2027 году.

До этого сообщалось, что Троицкая линия метро станет одним из самых больших радиусов столичной подземки. Он пройдет от платформы МЦК "ЗИЛ" до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.

