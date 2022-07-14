135 проверок провели на объектах столичного метрополитена с января по июль 2022 года

На строящихся объектах столичного метрополитена с января по июль 2022 года было проведено 135 проверок. Об этом сообщил председатель комитета Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, подводя итоги деятельности за первое полугодие.

Проверку прошли новые станции, дороги и инженерные сети. В течение шести месяцев было введено в эксплуатацию семь важных объектов метрополитена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.