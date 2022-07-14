Москвичей предупредили о грозе и ливне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в ближайшие несколько часов начнется ливень с грозой, возможен град. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Горожан призывают быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.
По прогнозам синоптиков, в четверг воздух в Москве прогреется до 22–24 градусов. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечает, что к выходным в столице похолодает до 20 градусов. Жара не вернется в город минимум до среды.
Между тем глава прогностического центра "МЕТЕО" Александр Шувалов рассказал, что псевдотропическая погода в городе закончится в течение нескольких дней. После этого слегка похолодает: средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы
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