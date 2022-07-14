Ученый рассказал об опасности использования смартфона в грозу

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Использование гаджетов во время грозы не представляет опасности для человека, заявил завкафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко.

"Напряженность электромагнитного поля у мобильного телефона очень мала, даже во время активных действий, связанных с осуществлением звонка или активностью других сервисов, она не возрастает настолько, чтобы стать одной из точек формирования трека молниевого разряда, или, как говорят, чтобы притянуть молнию", – сообщил он в беседе с Life.ru.

Эксперт уточнил, что для еще большего снижения рисков можно отключить активность интернет-служб.

Он также объяснил, что пластиковый корпус смартфона снижает возможность удара молнии в объект. Назаренко отметил незначительную разницу в электромагнитных характеристиках человека с телефоном в руках и без него. Большую опасность представляет из себя связка из нескольких ключей.

Кроме того, риски попадания молнии во время грозы увеличиваются при нахождении рядом с большим металлическим объектом и значительное повышение уровня активности телефона в короткий срок.

При желании можно отключить всю технику при грозе, так как существует вероятность возникновения скачков напряжения в сети. В таком случае техника может выйти из строя или сгореть, добавил ученый.

Ранее сообщалось, что в результате шквалистого ветра произошло отключение электроснабжения в подмосковных городских округах Чехове, Павловском Посаде, Балашихе, Одинцовском, Подольске и других.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, энергетики оперативно устранили последствия стихии, продолжительность отключений не превысила 2 часов.