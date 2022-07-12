Отключение электричества произошло в ряде округов Подмосковья из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В результате шквалистого ветра произошло отключение электроснабжения в подмосковных городских округах Чехов, Павловский Посад, Балашиха, Одинцовский, Подольск и других. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, энергетики Подмосковья оперативно устраняют последствия стихии, продолжительность не превышает двух часов. В большинстве населенных пунктов электроснабжение уже восстановлено, добавил Самарин.

Ранее МЧС по Москве предупредило о том, что в столицу во второй половине дня 11 июля придут ливень, град, гроза и шквалистый ветер.

По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

Из-за непогоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать транспортные средства под деревьями.