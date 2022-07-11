Синоптик рассказал о причинах ливней в РФ

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Процессы перемещения воздушных масс из-за жаркой погоды способствуют возникновению сильных ливней, сообщает газета "Известия".

"Именно летом, когда погода очень жаркая, когда подстилающая поверхность нагревается, возникают условия перемещения теплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх. При этом очень быстро происходят конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных интенсивных ливней", – отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что кратковременный дождь идет не больше часа, за это время выпадает большое количество воды.

По словам Вильфанда, данные погодные условия могут способствовать усилению шквалистого ветра до 17–20 метров в секунду, в отдельных случаях – до 23–25 метров в секунду.

Метеоролог предупредил, что большое количество осадков в течение непродолжительного времени является опасной ситуацией, так как в таких условиях затрудняется движение и могут не справляться дренажные системы.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах России.

По его словам, в понедельник, 11 июля, грозовой дождь ожидается в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник, 12 июля, в данных регионах прогнозируются ливни и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Ростовской области и Краснодарском крае, продолжил синоптик, в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Сильный дождь и гроза также ожидаются в Калининградской и Калужской областях.

