Климатолог заявил, что сезон ураганов в Москве подходит к концу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов анонсировал скорое завершение сезона шквалистых ветров в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Период жаркой погоды обычно всегда заканчивается такими явлениями – возникают ливни, шквалы, а порой и смерчи. В целом сезон ураганов в Москве, можно сказать, уже заканчивается", – заявил специалист.

По словам климатолога, экстремальные явления в виде ливней и шквалистого ветра не являются нормальными, но вполне распространены во второй половине мая, июне и июле в центральной части России.

Семенов добавил, что ураганы могут вернуться на фоне длительной жары в июле. В августе это наименее вероятное явление.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидаются дожди. Воздух в столице прогреется до 28 градусов.