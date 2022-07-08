Сервис доставки отменил штрафы курьерам, отказавшимся работать во время урагана в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сервис доставки Dostavista не будет штрафовать курьеров, отказавшихся работать во время урагана в Москве, сообщает "Газета.ру".

Сотрудники компании уточнили, что отменят штраф в размере 300 рублей в ближайшее время, подчеркнув, что все работавшие в такую погоду курьеры – герои.

Также в Dostavista сообщили, что проверят все подобные сообщения, поступившие в компанию.

Ранее сообщалось, что сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы.

Ожидается, что мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее. Кроме того, в будущем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени.

