Delivery Club уволил курьера, сбившего на велосипеде Алену Долецкую

11:21
Фото: телеграм-канал "112"
Delivery Club уволил курьера, сбившего на велосипеде журналистку Алену Долецкую. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки еды.
"С момента инцидента мы находимся на связи с Аленой Долецкой и ее командой. Уже в день инцидента мы оказали полное содействие правоохранительным органам в идентификации курьера и отстранили его от сотрудничества с нашим сервисом", – говорится в сообщении.
По словам представителей компании, на доставку велокурьерам дают достаточно времени, чтобы ездить по улицам безопасно. Кроме того, в Delivery Club над таймерами ведет работу специальная команда, которая постоянно ищет новые удобные для курьеров решения.
"При подсчете времени, которое дается на доставку, алгоритм учитывает разные условия, включая погодные. Грубые нарушения ПДД санкционируются блокировками, такие курьеры лишаются возможности сотрудничать с нашим сервисом", – пояснили в сервисе.
В Delivery Club еще раз выразили сожаления по поводу произошедшего и принесли извинения.
Инцидент произошел 6 июня в Кропоткинском переулке. По словам пострадавшей, все случилось на зебре во время пересечения ей и ее ассистентом проезжей части. В результате аварии у Долецкой диагностировали перелом руки и многочисленные ушибы. Курьер с места ЧП скрылся.
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