Курьер на электровелосипеде сбил журналистку Долецкую в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы неизвестный на электровелосипеде сбил журналистку Алену Долецкую. Врачи диагностировали у нее перелом руки и наложили гипс. Об этом журналистка написала в своем телеграм-канале.

Она рассказала, что инцидент произошел 6 июня в Кропоткинском переулке. Долецкая отметила, что сейчас находится дома и чувствует себя нормально.

"Дорогие, не волнуйтесь, я дома. Вчера на углу, на пешеходном переходе на зеленый свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery Club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия", – написала Долецкая.

По словам журналистки, врачи диагностировали у нее перелом руки и многочисленные ушибы.

"Ведется следствие. Чувствуем себя нормально, хоть и в шоке до сих пор", – добавила журналистка.

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что на агрегаторов доставки нужно возложить обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах. Он уверен, что такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России.

Башкин подчеркнул, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час.