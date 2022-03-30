Верховный суд РФ признал электросамокаты транспортным средством

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Верховный суд России признал электросамокаты транспортным средством. Об этом сообщается на сайте суда.

"Отказать в удовлетворении иска", – говорится в материалах дела, в рамках которого истец оспаривал положение Правил дорожного движения, позволяющее отнести электросамокаты к категории транспортных средств.

Таким образом, данное положение ПДД было признано законным, несмотря на позицию истца, который указывал, что к транспортным средствам можно отнести только те средства передвижения, для управления которыми необходимо наличие водительских прав.

Выступавший в качестве ответчика представитель Генпрокуратуры, в свою очередь, отметил, что ПДД не могут содержать полный перечень транспортных средств, однако основные параметры электросамокатов позволяют отнести их к категории транспортных средств.

Из материалов дела также следует, что судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

В 2021 году в Москве были обновлены правила аренды электросамокатов. В частности, в столице появились "медленные зоны". Таким образом, вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных дорожных участках скорость электросамокатов в автоматическом режиме падает до 15 километров в час. При этом в других частях города по-прежнему можно максимально разгоняться до 25 километров в час.

Кроме того, на самокатах запрещено ездить вдвоем, в состоянии алкогольного опьянения, а также брать их в аренду лицам младше 18 лет.

