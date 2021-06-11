Правила аренды самокатов изменились в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обновленные правила работы сервисов аренды электросамокатов введут в Москве в течение недели. Об этом сообщил Дептранс в своем Telegram-канале.

Так, вблизи и на территории парков, а также на проблемных участках дорог и в местах с высоким потоком пешеходов вводятся так называемые "медленные зоны", где скорость электросамокатов будет автоматически снижаться до 15 километров в час. На данный момент уже создано 45 таких зон. Максимальная скорость передвижения по городу остается прежней – 25 километров в час.

Кроме того, отныне запрещается ездить на самокатах вдвоем, в состоянии алкогольного опьянения, а также брать их в аренду лицам младше 18 лет.

"Обновленные правила позволят снизить количество ДТП и уровень травматизма. Кроме того, новые меры позволят планировать развитие инфраструктуры, равномерно распределять парк самокатов в городе и повышать удобство сервиса", – объяснили в ведомстве.

Изменения также коснутся мест размещения самокатов. Минимум 30% из них должны будут находиться в пределах Садового кольца, еще 30% – между Садовым и Третьим транспортным кольцом и оставшиеся 40% – за пределами ТТК. Размещать на одной велопарковке можно будет не более шести самокатов каждого оператора в радиусе 10 метров. Кроме того, компании теперь сами смогут устанавливать новые парковки.

Крупные операторы смогут иметь парк, состоящий не более чем из 10 тысяч электросамокатов, а небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов должны будут располагаться за пределами ТТК в пилотных зонах.

Ранее сообщалось, что в Москве в июле может появиться свыше 500 "медленных зон" для электросамокатов. Их введут там, где высокий трафик пешеходов, присутствуют школьные и дошкольные учреждения, узкие тротуары и так далее.

