Появилось видео наезда курьера на электровелосипеде на Долецкую

Видео: телеграм-канал SHOT

Появилось видео наезда курьера Delivery Club на электровелосипеде на журналистку Алену Долецкую в центре Москвы.

На кадрах видно, как журналистка и ее ассистент начинают пересекать проезжую часть на пешеходном переходе. В этот момент в них врезается курьер.

По словам пострадавшей, инцидент произошел 6 июня в Кропоткинском переулке. В результате аварии у Долецкой диагностировали перелом руки и многочисленные ушибы. Курьер с места ЧП скрылся.

Сервису доставки еды удалось предварительно установить личность сотрудника, причастного к инциденту. По словам представителей компании, подозреваемый в совершении наезда на пешеходов курьер заблокирован до окончания расследования. Если его вину подтвердят, то он будет заблокирован окончательно.