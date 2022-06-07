Delivery Club заблокировал курьера, сбившего на велосипеде Алену Долецкую

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Сервису доставки еды Delivery Club удалось предварительно установить личность курьера, который на электровелосипеде сбил журналистку Алену Долецкую в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мы находимся на связи с командой Алены Долецкой. Курьер, который мог быть участником инцидента, предварительно установлен", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что подозреваемый в совершении наезда на пешеходов курьер заблокирован до окончания расследования. Если его вину подтвердят, то он будет заблокирован окончательно.

Инцидент произошел 6 июня в Кропоткинском переулке. По словам пострадавшей, все случилось на зебре во время пересечения ей и ее ассистентом проезжей части. В результате аварии у Долецкой диагностировали перелом руки и многочисленные ушибы. Курьер с места ЧП скрылся.