Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервис "Яндекс.Еда" начал отслеживать скорость велокурьеров, которые доставляют заказы. Об этом сообщает пресс-служба фудтех-направления "Яндекс Go".

"Если средняя скорость передвижения доставщика выше разрешенной во дворах, парках и других оживленных зонах, он получит предупреждение от сервиса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мониторинг поможет партнерам сервиса соблюдать скоростной режим, установленный в городе, и сделает выполнение доставок безопаснее.

Кроме того, в будущем курьеры смогут получать предупреждения о превышении допустимой скорости в режиме реального времени.

"Если велокурьер будет регулярно нарушать скоростной режим, его вызовут в курьерский центр для дополнительного обучения ПДД", – уточнили в компании.

Отмечается, что мониторинг появился во всех городах, где работает "Яндекс.Еда".

Ранее сенатор Александр Башкин заявил, что на агрегаторов доставки нужно возложить обязанность по ограничению максимально возможной скорости курьеров на велосипедах и электросамокатах. Он уверен, что такая мера и обязательное обучение курьеров правилам ПДД позволят повысить безопасность граждан в крупных городах России.

Башкин подчеркнул, что скорость перемещающихся на велосипедах курьеров должна быть не выше 25 километров в час.

