Российские инженеры создали электробайк для курьеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские инженеры представили на форуме "Сильные идеи для нового времени" экологически чистый электробайк для курьеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы.
В НТИ отметили, что данный транспорт прост как велосипед, однако от последнего его отличает большая скорость и маневренность, благодаря чему он может быть востребован среди логистических компаний, в том числе курьерских служб.
Как отметил руководитель проекта Борис Сабельников, использование разработки его команды позволит увеличить мобильность населения, параллельно снизив пробки на 13%, увеличив эффективность курьерских сервисов на 11%, а их временные издержки – на 40%.
Ранее столичный завод "Протон" представил электросамокат MiR собственной разработки. Первая модель уже задействована в пунктах проката в Череповце, а также подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Вторую, доработанную, модель представят до конца 2022 года.
В числе особенностей электросамоката – усовершенствованные тормозная система, колеса и GPS-модуль. Одного заряда хватит на 40 километров пути, при этом батарею можно быстро поменять.
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