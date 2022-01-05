В Москве протестировали беспилотный автобус для парковых зон

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве на территории инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ испытали беспилотный автобус. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Заммэра Наталья Сергунина отметила, что для улучшения городской мобильности в городе применяют разные технологии, в том числе разработки в области искусственного интеллекта.
"Они уже тестируются в Москве. Один из таких проектов успешно испытали в "Технограде" на ВДНХ. Речь о компактном беспилотном автобусе, предназначенном для парковых зон", – заявила представитель мэрии.
Транспортное средство работает на электрическом приводе. Автобус оснащен камерами, радарами и системой глобального позиционирования. Кроме того, в беспилотнике есть ультразвуковые датчики.
Тестирование нового автобуса было направлено на выявление ресурсных возможностей транспортного средства, а также совершенствования алгоритмов движения в дневное и вечернее время. Эксперимент также был призван помочь с обучением нейросети, которая распознает препятствия на пути.
В сентябре 2021 года КамАЗ на выставке в Москве представил первый автобус, работающий на водороде. Ожидается, что его протестируют на дорогах столицы в 2022 году.
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