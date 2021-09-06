КамАЗ представил первый российский водоробус

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

КамАЗ представил на выставке Comtrans-2021, которая проходит в Москве, первый автобус, работающий на водороде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал заместитель главного конструктора КамАЗа, главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков, водоробус создан на базе электробуса.

По его словам, этот вид транспорта планируют протестировать на столичных дорогах уже в следующем году.

"Преимущества водоробуса очевидны – это его экологичность, отсутствие дизельного подогревателя для обогрева салона. Более того, в отличие от электробуса, запас хода которого после полной зарядки аккумуляторов составляет 70 километров, водоробус может проехать 250 километров, что делает его пригодным даже для междугороднего сообщения", – пояснил Савинков.

Максимальная скорость движения водоробуса составляет 80 километров в час, запас хода – 250 километров. Водоробус вмещает 80 пассажиров, сидячих мест – 33. Машина работает на водородных топливных элементах и оснащена шестью баллонами для хранения сжатого водорода, которые устанавливаются на крышу, говорится в материале.

Ранее Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. На предприятии, в частности, будет реализовываться один из важнейших этапов сборки электробуса – установка программного обеспечения, управляющего его узлами и агрегатами.

По словам мэра, производство электробусов на территории столицы позволит сократить сроки сборки, поставки, обслуживания транспорта, а также сэкономить на логистике. Все это снизит стоимость их эксплуатации.

