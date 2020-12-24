Первый бескабинный беспилотный КамАЗ испытали на МНПЗ

14:52
Фото: Сергей Шинов
Первый бескабинный беспилотный грузовик "Челнок" группы КамАЗ испытали на Московском НПЗ.
Бескабинный дистанционно-контролируемый электромобиль разработали российские специалисты. Его впервые протестировали вне технологической площадки завода-производителя.
Испытания проводились на территории открытого логистического пространства Московского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В ходе тестирования была проверена работоспособность всех систем прототипа электромобиля в реальных условиях склада.
Автономную работу беспилотника обеспечивают расположенные на кузове специальные датчики – лидары и камеры машинного зрения, а искусственный интеллект позволяет электромобилю самостоятельно и безопасно передвигаться по дорогам наравне с другими участниками движения, в том числе с пешеходами. Беспилотник способен перевозить до 10 тонн груза и без подзарядки проезжать 50 километров.
Как рассказал гендиректор "Газпромнефть-Снабжения" Дмитрий Потапов, за последние несколько лет в транспортную и складскую логистику внедрили множество цифровых технологий, а сейчас идет активная работа над внедрением беспилотников в грузоперевозки.
По его словам, "Челнок" является одной из уникальных моделей беспилотников, над которыми работают специалисты в рамках развития интеллектуальных транспортных систем.
Впервые "Челнок" был продемонстрирован в ноябре. Размеры грузовика составляют восемь метров в длину, четыре – в высоту и 2,5 – в ширину. "Челнок" может развивать скорость до 40 километров в час и принимать до 10 тонн груза.
Электрогрузовик также может двигаться в режиме "краба" – наискосок, повернув все четыре колеса параллельно. Отсутствие кабины позволяет разгружать фургон с обеих сторон. Кроме того, предусмотрена симметрия световых приборов автомобиля.
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